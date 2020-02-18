Доработка интернет-магазина на Wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок339 просмотров
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Необходимо внести следующие правки на сайт cs-nn.ru:

  • На главной странице перед картинками со ссылками на категории вставить горизонтальный баннер 1000*200.
  • Добавить страницу "Форма запроса по интерьеру" (смотри приложенный файл). Файлы должны загружаться на сервер, заявка должна отправляться на указанную электронную почту.
  • Добавить возможность прописывать вручную title и description для категорий товаров, главной страницы, статичных страниц.
  • Изменение кода выводов мета-тегов (смотри приложенный файл).
  • Добавить функционал "Избранное" и "К сравнению" на странице товара.
  • Изменение страницы каталога (смотри приложенный файл)
  • Изменение карточки товара (смотри приложенный файл)
  • Прописать стили для текстов и заголовков, чтобы ничего не сливалось и не наезжало друг на друга
  • В шапке оставить пункты меню (в следующем порядке): Каталог, Доставка и оплата, Возврат и обмен, О компании, Контакты. Сделать их визуально более различимыми. В футере должны остаться все пункты меню.
  • Добавить возможность выгрузки в яндекс.маркет.
Сайт стоит на Wordpress, используется модуль WooCommerce.

В заявках просьба указывать сроки исполнения и стоимость работ.

Оплата через безопасный платеж.

WordPress
4 года назад
efriend1984
Иван 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
moshkov_mff
Андрей 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$120
14 дней
WMZ
исполнитель не выполнил работу и перестал выходить на связь
Заказчик не хотел резервировать средства за проект.
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