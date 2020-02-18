Доработка каталога, карточки товара, корзины – Wordpress

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки193 просмотра
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Здравствуйте, требуется доработка каталога, карточки товара и корзины. Согласно макету, здесь же прописано задание.

Макетhttps://www.figma.com/file/rOKICSTQnSRAVRjPQ9cSQw/Untitled?node-id=0%3A1

WordPress
4 года назад
vera_kiperman
Вера 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
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