Интернет магазин на Tilda

Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка Интернет магазина на английском языке на tilda
- дизайн
- наполнение (44 SKU)
- тексты (пришлю)
- расположение
- функции корзины
- платежный терминал PayPal
- расчет доставки в зависимости от страны мира
Без указания цены и сроков - не рассматриваю!
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