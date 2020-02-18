Интернет магазин на Tilda

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок203 просмотра
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Доработка Интернет магазина на английском языке на tilda

- дизайн

- наполнение (44 SKU)

- тексты (пришлю) 

- расположение

- функции корзины

- платежный терминал PayPal

- расчет доставки в зависимости от страны мира

Без указания цены и сроков - не рассматриваю!

Tilda
4 года назад
prrussia
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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