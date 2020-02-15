Т.к. магазин оптовый, требуется сделать кратность кол-ва штук при заказе. Торговля осуществляется упаковками по 4, 5, 12 единиц. Таким образом, в корзину будут попадать упаковки, а не штуки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать модуль Opencart для Црм salesdrive
Есть несколько сайтов на cms Opencart нужно настроить модуль что бы передавать заказы, заказ в 1 клик и заказ звонка в Црм salesdrive
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