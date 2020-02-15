Необходимо доработать модуль Opencart для Црм

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Необходимо доработать модуль Opencart для Црм salesdrive

Есть несколько сайтов на cms Opencart нужно настроить модуль что бы передавать заказы, заказ в 1 клик и заказ звонка в Црм salesdrive

OpenCart
4 года назад
guest_15819304508586
4 года в сервисе
Был
4 года назад