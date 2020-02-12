Нужно сделать лендинг с выбором товара через меню и с оплатой.

Интернет-магазиныЗакрыт15 заявок227 просмотров
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Нужно сделать лендинг с выбором товара через меню и с оплатой. И помочь подключть LiqPay

Пример на фото

4 года назад
guest_15816210916477
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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