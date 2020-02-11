Небольшие доработки в магазине на OpenСart

Необходимо сделать возможным добавление и вывод произвольных ссылок в избранной категории. Т.е. мне нужна возможность вывести в меню на главной странице статьи вместо подкатегорийили выводить туда собственную страницу только с шапкой, футером и произвольным html содержимым между. В админке.

Сейчас можно вывести только подкатегории. тут нагляднее --->> https://prnt.sc/r01oxt

Версия магазина ocStore 2.1.0.2 шаблон manymaker2, допиливался.