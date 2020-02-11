Создание интернет магазина

[url=http://sweettun.ru/]http://sweettun.ru/[/url] Нужно поправить скрол корзины - его в принципе сейчас нет. Т.е если много товара в корзине, то нельзя увидеть низ списка, скролится только сама страница, а корзина статична. https://prnt.sc/r0ou0v - т.е ниже должны быть еще товары ...