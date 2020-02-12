Правка opencart

Доброго времени суток! Необходимо создать сайт формата доски-объявлений. Для перехода к этапу общения и получения подробностей необходимо оценить три сайта по стоимости создания аналогичного: 1) [url=https://www.businessesforsale.com/]https://www.businessesforsale.com/[/url] 2) [url=https://business-asset.com/ru/]https://business-asset.com/ru/[/url] 3) [url=https://businessbuysale.com/]https://businessbuysale.com/[/url] Так-же в приложении к ответу - добавьте примеры подобных работ (если они имеются)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт - http://bor.eurodir.ru/
Необходимо поправить файл. Магазин работает, но при обновлении модификатора сайт падает и выдает ошибку - https://prnt.sc/r160qs
Если файл заменить на исходный, то снова запускается, но до 1 обновления.
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