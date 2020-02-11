Доработать сайт

Задача

Сайт когда то был на Опенкарт (одна из первых версий), после передали другому разрабу и тот начал использовать для дальнейшей работы simphony и сайт сейчас работает частично на опенкарт и частично на simphony.

С текущим разрабом перешли с формы оплаты оклад на сделку , но к сожалению нас не устраивают расценки на работы т.к. запилить примитивнейшие вещи стоит как шаблон готового интернет магазина в биритксе .

Ключевые компетенции необходимые для работы на нашем сайте по словам нашего программиста:

1. PHP5 и 7 версия, понимать в чем различия

2. ООП (объектно ориентированное программирование)

3 Mysql БД

4. используется старая версия CMS opencart (по сути только админка)

5. и старая и новая версии сайта работают на symfony 3 поверх opencart

6. JavaScript и Jquery

7. понимать что такое DI (инъекция зависимости)

+ к кандидату если он знает:

- что такое SOLID,

- разрабтывал API и документацию к нему

- настраивал WEB сервер nginx на Linux

- задачи в cron

- работал с node.js (т.к. сборка фронтальной части идет с испльзование babel, SCSS и ES6)

Обязательные требования

Задач много т.к. сайт старый , нужно много чего доделать типа: фильтры , сортировки в категориях, адаптив под телефоны и планшеты.

Так же есть необходимость создать копию этого сайта но с другой БД и незначительными изменениями в дизайне – лого и цвет , ну и домен другой.

Ищем разработчика на долгосрочную перспективу.

Сайты и доступы по запросу , к слову доступы на сервер с полной рабочей копией сайта.

p.s.

В штате есть Сисадмин ; дизайнер ; предыдущий разраб на связи, подскажет , что где лежит и как называется.

p.p.s.

Сами понимаете сайт не с "коробки" и не типовой , потребуется немного времени , что бы вникнуть.

Предпочтительный способ связи: skype , telegram.