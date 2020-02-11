Доработать сайт

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача

Сайт когда то был на Опенкарт (одна из первых версий), после передали другому разрабу и тот начал использовать для дальнейшей работы simphony и сайт сейчас работает частично на опенкарт и частично на simphony.

С текущим разрабом перешли с формы оплаты оклад на сделку , но к сожалению нас не устраивают расценки на работы т.к. запилить примитивнейшие вещи стоит как шаблон готового интернет магазина в биритксе .

Ключевые компетенции необходимые для работы на нашем сайте по словам нашего программиста:

1. PHP5 и 7 версия, понимать в чем различия

2. ООП (объектно ориентированное программирование)

3 Mysql БД

4. используется старая версия CMS opencart (по сути только админка)

5. и старая и новая версии сайта работают на symfony 3 поверх opencart

6. JavaScript и Jquery

7. понимать что такое DI (инъекция зависимости)

+ к кандидату если он знает:

- что такое SOLID,

- разрабтывал API и документацию к нему

- настраивал WEB сервер nginx на Linux

- задачи в cron

- работал с node.js (т.к. сборка фронтальной части идет с испльзование babel, SCSS и ES6)

Обязательные требования

Задач много т.к. сайт старый , нужно много чего доделать типа: фильтры , сортировки в категориях, адаптив под телефоны и планшеты.

Так же есть необходимость создать копию этого сайта но с другой БД и незначительными изменениями в дизайне – лого и цвет , ну и домен другой.

Ищем разработчика на долгосрочную перспективу.

Сайты и доступы по запросу , к слову доступы на сервер с полной рабочей копией сайта.

p.s.

В штате есть Сисадмин ; дизайнер ; предыдущий разраб на связи, подскажет , что где лежит и как называется.

p.p.s.

Сами понимаете сайт не с "коробки" и не типовой , потребуется немного времени , что бы вникнуть.

Предпочтительный способ связи: skype , telegram.

4 года назад
Mobilak-Spb
Артём 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта доски объявления по образцу

    Доброго времени суток! Необходимо создать сайт формата доски-объявлений. Для перехода к этапу общения и получения подробностей необходимо оценить три сайта по стоимости создания аналогичного: 1) [url=https://www.businessesforsale.com/]https://www.businessesforsale.com/[/url] 2) [url=https://business-asset.com/ru/]https://business-asset.com/ru/[/url] 3) [url=https://businessbuysale.com/]https://businessbuysale.com/[/url] Так-же в приложении к ответу - добавьте примеры подобных работ (если они имеются)

    Интернет-магазины16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правка opencart

    [url=http://sweettun.ru/]http://sweettun.ru/[/url] Нужно поправить скрол корзины - его в принципе сейчас нет. Т.е если много товара в корзине, то нельзя увидеть низ списка, скролится только сама страница, а корзина статична.  https://prnt.sc/r0ou0v - т.е ниже должны быть еще товары ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание в vk интернет магазина

    В vk есть сообщество по продаже продуктов питания. Есть интернет магазин на Битрикс.  Требуется создать дизайн и внедрить в сообщество vk (чтобы можно было полноценно заказывать товары с доставкой). Товары будут автоматически синхронизироваться и импортироваться из ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • E-mail шаблон рассылки статуса заказа на HTML

    Нужно сделать красиво оформленный шаблон e-mail рассылки интернет-магазина.Шаблон информирует клиента о статусе заказа. Статус заказа данного шаблона - выполнен. На данный момент, шаблон скучный, информация не воспринимается получателем (фото прилагаю) В этом статусе необходимо поблагодарить покупателя за ...

    HTML
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Opencart - технические ошибки и обмен с 1С

    Добрый день.  Ищу специалиста, который разберётся с техническими ошибкамисайта и настроит обмен с 1С.  На сайте страницы начали загружаться только после повторногозахода на страницу.  Надо настроить получение товаров из 1С.  Версия Opencart 2.3.0.2.3 aptehnika.ru

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Правка opencart

    На сайте [url=http://sweet.eurodir.ru/]http://sweet.eurodir.ru/[/url] не работают кнопки переключения слайдера. Переустановка шаблона не помогает. Должно быть так - [url=http://demo.bigeon.ru/template0004/i]http://demo.bigeon.ru/template0004/[/url]

    OpenCart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка магазина на битриксе

    Нужно выполнить ряд задач по сайту на 1С битрикс. Например: Добавить размеры «в наличии» Возможность добавить в корзину товары из каталога товаров (без перехода на детальную). (Заменить избранное на корзину) Возможность заказать "в 1 клик", сбор только телефона и ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад