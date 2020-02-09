Создание в vk интернет магазина

В vk есть сообщество по продаже продуктов питания. Есть интернет магазин на Битрикс.

Требуется создать дизайн и внедрить в сообщество vk (чтобы можно было полноценно заказывать товары с доставкой). Товары будут автоматически синхронизироваться и импортироваться из интернет магазина в vk.