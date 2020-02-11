Правка opencart

Нужно выполнить ряд задач по сайту на 1С битрикс. Например: Добавить размеры «в наличии» Возможность добавить в корзину товары из каталога товаров (без перехода на детальную). (Заменить избранное на корзину) Возможность заказать "в 1 клик", сбор только телефона и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте http://sweet.eurodir.ru/ не работают кнопки переключения слайдера. Переустановка шаблона не помогает.
Должно быть так - http://demo.bigeon.ru/template0004/
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