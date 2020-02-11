Правка opencart

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки607 просмотров
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На сайте http://sweet.eurodir.ru/ не работают кнопки переключения слайдера. Переустановка шаблона не помогает.

Должно быть так - http://demo.bigeon.ru/template0004/

OpenCart
4 года назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
peanut
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
Отличная работа. Спасибо
Отличный заказчик. Спасибо!