Opencart - технические ошибки и обмен с 1С

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Добрый день. 

Ищу специалиста, который разберётся с техническими ошибкамисайта и настроит обмен с 1С. 

На сайте страницы начали загружаться только после повторногозахода на страницу. 

Надо настроить получение товаров из 1С. 

Версия Opencart 2.3.0.2.3

aptehnika.ru

OpenCart
4 года назад
Alexey_
36 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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