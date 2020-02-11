Отредактировать сайт на неканоничском OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Простой многостраничный сайт, управляется oc Store.  Нужно отредактировать его, добавить инфу, внести изменения на карточку товара.  И так далее. 

Полная задача в приложенном файле. 

Оплата строго яндекс-деньги или Paypal

OpenCart
4 года назад
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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