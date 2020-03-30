Сайта Визового центра

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки229 просмотров
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С исполнителем обговорил

4 года назад
al3kseyp3tr0v
Максим 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-4)
Выбранный исполнитель
alex-tret
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
50 отзывов
4 года назад
$300
34 дня
Отличная работа. Сделали работы по https://vezuvizu.ru/ настроили полностью сайт. Интегрировали UDS и AmoCRM. Работаю с Александром не первый раз и продолжаем сотрудничать. Специалист высокого класса. Рекомендую!
Отличный заказчик. Выполнили очередной интересный проект. Рекомендую.
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