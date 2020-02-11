Требуется доработка сайта по продаже цифровых товаров

Здравствуйте!

Ищем специалиста имеющего опыт работы с индивидуальными (не шаблонными) сайтами по продаже цифрового товара (площадка работает как маркетплейс в связке с Digiseller, т.е товары, данные продавцов, статистика импортируется напрямую).

Требуется исправление ошибок в импорте данных и статистики, а также внесение корректировок в верстке, работе админ панели и в целом провести аудит по оптимизации сайта в т.ч. seo

-Пожелания:

Знание особенностей работы с Digiseller

Опыт в работе с маркетплейсами

Порядочность, оперативность в решении задач и внимание к деталям

Понимание того, что правки, это неотъемлемая часть работы (в пределах разумного)

Наличие вкуса

Гарантия конфиденциальности данных

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, т.к проект новый и в дальнейшем планируются работы по редизайну и внесению других изменений.

В заявке прикрепите ваше портфолио с уже выполненными работами, которые делали в последнее время. Укажите свои расценки, насколько Вы загружены. Если Вы отвечаете на проект не читая его описание – сразу в отказ.

В л/с ссылка на страницу и подробное тех задание