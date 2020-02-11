Требуется доработка сайта по продаже цифровых товаров

Доброго времени суток! Необходимо создать сайт формата доски-объявлений. Для перехода к этапу общения и получения подробностей необходимо оценить три сайта по стоимости создания аналогичного: 1) [url=https://www.businessesforsale.com/]https://www.businessesforsale.com/[/url] 2) [url=https://business-asset.com/ru/]https://business-asset.com/ru/[/url] 3) [url=https://businessbuysale.com/]https://businessbuysale.com/[/url] Так-же в приложении к ответу - добавьте примеры подобных работ (если они имеются)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищем специалиста имеющего опыт работы с индивидуальными (не шаблонными) сайтами по продаже цифрового товара (площадка работает как маркетплейс в связке с Digiseller, т.е товары, данные продавцов, статистика импортируется напрямую).
Требуется исправление ошибок в импорте данных и статистики, а также внесение корректировок в верстке, работе админ панели и в целом провести аудит по оптимизации сайта в т.ч. seo
-Пожелания:
Знание особенностей работы с Digiseller
Опыт в работе с маркетплейсами
Порядочность, оперативность в решении задач и внимание к деталям
Понимание того, что правки, это неотъемлемая часть работы (в пределах разумного)
Наличие вкуса
Гарантия конфиденциальности данных
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, т.к проект новый и в дальнейшем планируются работы по редизайну и внесению других изменений.
В заявке прикрепите ваше портфолио с уже выполненными работами, которые делали в последнее время. Укажите свои расценки, насколько Вы загружены. Если Вы отвечаете на проект не читая его описание – сразу в отказ.
В л/с ссылка на страницу и подробное тех задание
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