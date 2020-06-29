Обновить сайт

Интернет-магазиныЗавершен25 заявок287 просмотров
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Добрый день,

Нашему сайту http://zdravmsk.ru/ уже около десяти лет. Нам необходимо обновить его, перезалить информацию, обновить дизайн и, очень желаетельно, провести рекламу сайта в соцсетях и на соответсвующих сайтах и группах.

Первоочередной задачей, естественно, является обновление сайта и информации.

Жду ваших предложений.

Дмитрий.

4 года назад
Wulfenstain
Дмитрий 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
devagency
Роман 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$950
16 дней
Полностью удовлетворен качеством работы. Андрей уловил с полуслова что именно нам требовалось, предложил решение и выполнил. Выполнение затянулось, достаточно значимо, но надо учитывать попадание на период Карантина, поэтому, в целом, претензий не имею никаких. Работой удовлетворен.
Спасибо за интересный проект :)
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