Доброго времени суток! Необходимо создать сайт формата доски-объявлений. Для перехода к этапу общения и получения подробностей необходимо оценить три сайта по стоимости создания аналогичного: 1) [url=https://www.businessesforsale.com/]https://www.businessesforsale.com/[/url] 2) [url=https://business-asset.com/ru/]https://business-asset.com/ru/[/url] 3) [url=https://businessbuysale.com/]https://businessbuysale.com/[/url] Так-же в приложении к ответу - добавьте примеры подобных работ (если они имеются)
OcStore 1.5.5.1.2 Копировать магазин на региональный поддомен
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
На домене "китайское-печенье.рф" имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2. На поддомене "moskva.китайское-печенье.рф" требуется сделать версию для региона Москва.
Необходимо, чтобы:
- была возможность редактировать отдельно все файлы шаблона. То есть, чтобы можно было указать, например, разные контактные данные для разных регионов, поставить разные счетчики метрики и т. д.;
- добавлять разные мета-теги и тексты к категориям и на главную страницу;
- при необходимости отключать модули на одном из сайтов;
- при оформлении заказа по умолчанию на московском поддомене должен быть выбран город "Москва", а не "Санкт-Петербург".
Товары, их цены и скидки при этом должны оставаться одинаковыми для обеих магазинов. То есть при редактировании или добавлении товаров изменения вступали в силу на обеих сайтах. При нулевом остатке товар должен скрываться с обеих витрин.
При создании заказа товар должен ставится в резерв на обеих сайтах, при этом смс оповещение должно приходить 1 раз, как сейчас (реализовано через шлюз sms.ru)
Как я понимаю, что-то похожее было реализовано на Дочках-Сыночках: https://spb.dochkisinochki.ru/ и spb.dochkisinochki.ru/
Работу нужно будет выполнить на тестовых доменах, куда будут скопированы сайты.
БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Безопасная сделка либо 100% постоплата.
Жду конкретных предложений по цене и срокам, сообщения вида "я все умею, давайте обсудим" – сразу мимо. Спасибо.
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