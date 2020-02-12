OcStore 1.5.5.1.2 Копировать магазин на региональный поддомен

Здравствуйте.

На домене "китайское-печенье.рф" имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2. На поддомене "moskva.китайское-печенье.рф" требуется сделать версию для региона Москва.

Необходимо, чтобы:

- была возможность редактировать отдельно все файлы шаблона. То есть, чтобы можно было указать, например, разные контактные данные для разных регионов, поставить разные счетчики метрики и т. д.;

- добавлять разные мета-теги и тексты к категориям и на главную страницу;

- при необходимости отключать модули на одном из сайтов;

- при оформлении заказа по умолчанию на московском поддомене должен быть выбран город "Москва", а не "Санкт-Петербург".

Товары, их цены и скидки при этом должны оставаться одинаковыми для обеих магазинов. То есть при редактировании или добавлении товаров изменения вступали в силу на обеих сайтах. При нулевом остатке товар должен скрываться с обеих витрин.

При создании заказа товар должен ставится в резерв на обеих сайтах, при этом смс оповещение должно приходить 1 раз, как сейчас (реализовано через шлюз sms.ru)

Как я понимаю, что-то похожее было реализовано на Дочках-Сыночках: https://spb.dochkisinochki.ru/ и spb.dochkisinochki.ru/

Работу нужно будет выполнить на тестовых доменах, куда будут скопированы сайты.

БЮДЖЕТ ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. Безопасная сделка либо 100% постоплата.

Жду конкретных предложений по цене и срокам, сообщения вида "я все умею, давайте обсудим" – сразу мимо. Спасибо.