Opencart. Внести правки перед запуском оптового магазина.

Интернет-магазиныЗавершен2 заявки191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Т.к. магазин оптовый, требуется сделать кратность кол-ва штук при заказе. Торговля осуществляется упаковками по 4, 5, 12 единиц.

Таким образом, в корзину будут попадать упаковки, а не штуки. 

OpenCart
4 года назад
castaliakrd
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
timrod
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$15
2 дня
Тимофей всё выполнил четко и быстро. Нашёл и устранил проблему. Однозначно рекомендую! И надеюсь на будущее сотрудничество!
Игорь, с Вами очень приятно работать. Все было оперативно, очень быстрая оплата, все четко. Тоже очень надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество. Всем рекомендую!