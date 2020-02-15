Bitrix, срочная задача

1. При добавлении товара в корзину, всплывает форма с товара и предложением продолжить покупки или перейти в корзину

Сайт https://www.asos.com/

Скриншот реализации http://prntscr.com/qg9ir4

2. В каталоге товаров реализовать возможность выбора размеров матраса и показа другой цены. То есть при нажатии на размер выпадает меню с другими размерами и ценами и можно любой вариант выбрать

Скриншоты реализации №1 http://joxi.ru/12MlVwyC0wVxBm

Скриншот реализации №2 https://prnt.sc/qlahnj

Сайт-пример

https://krasnodar.anatomiyasna.ru/matrasy/

Эти модификации надо сделать на сайте matras-strong.ru

сроки горят, нужно сделать пн до 14,00

пишите мне в скайп