Разработка модуля кешбека для интернет магазина (Laravel)

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки266 просмотров
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Для интернет магазина необходимо разработать модуль кешбека и реферальной системы

Детали в личку если у вас релевантный опыт:

PHP (опыт 3+ лет)

Фреймворк Laravel (опты 5+ лет)

БД (mysql, postgres)

AWS amazon

Html, css, git

Laravel
4 года назад
jar2020
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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