Изготовить под ключ интернет-магазин на конструкторе InSales

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   Здравствуйте! Мы производители мягкой мебели. Ищем специалиста который бы изготовил под ключ адаптивный имиджевый интернет-магазин на конструкторе InSales для 24 товаров. 

 

     Рынок мягкой мебели консервативен и малоподвижен - применяемые механизмы трансформации раскладных диванов существуют десятки лет и обладают различными недостатками.

     Нами разработан уникальный автоматический механизм раскладки дивана, позволяющий простым прикосновением к кнопке разложить диван в удобную кровать с ортопедическим эффектом. Аналогов подобного механизма нет нигде в мире. Для комфорта пользователей, в диванах предусмотрена ночная подсветка, включающаяся от датчика движения, а также возможность зарядки гаджетов. 

     Мы стремимся занять нишу современных, высокотехнологичных диванов. Нас вдохновляют такие компании как Эппл и Тэсла.

     Стратегией продвижения на стадии внедрения продукта является рост осведомленности о нашем товаре и его ключевых свойствах, позиционирование бренда, нацеленные на то, чтобы создать устойчивые ассоциации к продукту и отстраниться от конкурентов. Одним из инструментов является современный сайт в формате интернет-магазина.

     Для наполнения сайта в данный момент создаётся уникальный контент:

3D-модели диванов, картинки диванов в интерьере, видео-анимации работы механизма раскладывания, описание каждой модели - размеры, функции, виды обивки и цены. Примеры сайтов для подражания:

https://www.natuzzi.ru

https://www.kingliving.com

В дальнейшем необходимо будет внедрить и другие товары на сайт (2 стадия). А также оформить страницы в соц. сетях при договоренности.

4 года назад
guest_15768509480316
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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