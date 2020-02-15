Необходимо внести правки на сайте PrestaShop

Здравствуйте. На домене "китайское-печенье.рф" имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2. На поддомене "moskva.китайское-печенье.рф" требуется сделать версию для региона Москва. Необходимо, чтобы: - была возможность редактировать отдельно все файлы шаблона. То есть, чтобы можно было указать, например, разные контактные данные ...