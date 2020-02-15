Необходимо внести правки на сайте PrestaShop

$50
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка2978 просмотров
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Нужно внести доработки на PrestaShop. Есть тз, отправлю кандидатам на оценку. Нужно хорошее знание PrestaShop. Оплата поэтапно. 

Prestashop
4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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