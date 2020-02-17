Интернет-магазин: посоветовать CMS, написать под неё модуль промокодов

Нужен движок для интернет магазина примерно до 1000 товаров (в перспективе лучше если производительность позволит хранить до 10 000).

С поддержкой основных росийских платежных систем

С возможностью сверстать свою минималистичную корзину с оформлением (подгрузка адресов типа dadata.ru, подгрузка следующих шагов без перезагрузки страницы)

Только выбор CMS и описанный ниже модуль для неё.

Напишите пожалуйста на какой CMS предлагаете сделать и пару аргументов. Также ориентировочную оценку стоимости.

Под выбранную систему нужно написать модуль для промокодов, описание в прикрепленном файле.