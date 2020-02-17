Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.
Интернет-магазин: посоветовать CMS, написать под неё модуль промокодов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен движок для интернет магазина примерно до 1000 товаров (в перспективе лучше если производительность позволит хранить до 10 000).
- С поддержкой основных росийских платежных систем
- С возможностью сверстать свою минималистичную корзину с оформлением (подгрузка адресов типа dadata.ru, подгрузка следующих шагов без перезагрузки страницы)
Напишите пожалуйста на какой CMS предлагаете сделать и пару аргументов. Также ориентировочную оценку стоимости.
Под выбранную систему нужно написать модуль для промокодов, описание в прикрепленном файле.
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