Установить поиск с подсказками на сайт Joomla + Joomshopping

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок457 просмотров
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Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.

Joomla
4 года назад
evus
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад