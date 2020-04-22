YML import для wordpress woocomerce

Интернет-магазиныЗавершен7 заявок211 просмотров
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Есть выгрузка с хабера в виде ссылки ( https://static.hubber.pro/exporter/file/get-file-content?shop=5e3934dcbabd9656b50ffd72&format=yml&schema=default )

Нужно импортировать ее в wp woocomerce и синхронизировать (определенное кол-во времени)

Нужна форма, чтобы я мог самостоятельно добавлять новые ссылки и они синхронизировались все.

Ну и возможность назначит поля, если структура поменяется у второй ссылки например

WordPress
4 года назад
wirtus
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dorsgroup
Остап 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$130
7 дней
Отличная работа, результатом доволен! Все найденые правки/баги были успешно исправлены. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, всегда на связи, понятная постановка задач. Сотрудничеством доволен.
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