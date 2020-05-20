dorsgroup

Остап dorsgroup

 
33 годаУкраина/Полтава
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Мелочей не бывает

Здравствуйте. Меня зовут Остап, я занимаюсь разработкой сайтов, интернет магазинов и других web-приложений с 2010 года. Имею опыт работы с такими движками как OpenCart, Wordpress, Joomla, Drupal, а также MODX. В процессе разработки сайта в первую очередь определяю задачи, которые стоят перед заказчиком, и нахожу для них оптимальное решение.

В данный момент активно занимаюсь тем, что создаю xml выгрузки для интернет магазинов, которые быстро проходят модерацию в таких маркетплейсах как rozetka.com.ua, prom.ua, hubber.pro. Выгрузку делаю для любого движка, строго по стандартам Розетки. При этом уделяю огромное внимание тому, чтобы описания и характеристики товаров были составлены качественно в соответствии с требованиями маркетплейсов.

Своих клиентов сопровождаю до конца, то есть до прохождения модерации на маркетплейсе.

Также создаю выгрузки для рекламной сети Google Merchant Center.

Мои контакты для связи:

Тел/Viber/Skype – +380671748435

Email: [email protected]

WordPressOpenCartJoomlaMODXDrupal
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_15981772366928
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Вывод в категории теговых страниц ( ссылок на подразделы для сео)
Все отлично
Все отлично. Будем еще работать.
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newpilgrim
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
3 года назад
Настроить отправку данных с формы из Joomla 3.9.10 в Roistat
Отличный специалист. Решил проблему быстро и без лишних хлопот ))) Интеграция работает, также дал полезные рекомендации. Очень понравилась оперативность, понимание задачи, а главное без лишних проблем и хлопот четкое выполнение. Рекомендую к сотрудничеству =)
Четко поставлена задача. Хорошая коммуникация и быстрая оплата. Рекомендую.
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gorasul
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
3 года назад
Проинтегрировать лендинг с bitrix24
Все хорошо. Как всегда.
Четкое ТЗ, адекватные правки, быстрая оплата. Все отлично.
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Nabla
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
4 года назад
Компонент GDPR для Joomla cделать заметку при регистрации через SLOGIN
Остап знает php - даже сомневаться не проходится. Легко справился с поставленной задачей -> безусловно рекомендую.
Михаил понятно поставил задачу, был всегда на связи оплатил сразу по завершении. С заказчиком приятно работать. Рекомендую.
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gorasul
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
4 года назад
Проинтегрировать insales с leadvertex по api
Все хорошо, работа выполнена в срок. Нареканий нет.
Понятно поставлена задача, быстрая оплата. Все отлично.
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