Мелочей не бывает

Здравствуйте. Меня зовут Остап, я занимаюсь разработкой сайтов, интернет магазинов и других web-приложений с 2010 года. Имею опыт работы с такими движками как OpenCart, Wordpress, Joomla, Drupal, а также MODX. В процессе разработки сайта в первую очередь определяю задачи, которые стоят перед заказчиком, и нахожу для них оптимальное решение.

В данный момент активно занимаюсь тем, что создаю xml выгрузки для интернет магазинов, которые быстро проходят модерацию в таких маркетплейсах как rozetka.com.ua, prom.ua, hubber.pro. Выгрузку делаю для любого движка, строго по стандартам Розетки. При этом уделяю огромное внимание тому, чтобы описания и характеристики товаров были составлены качественно в соответствии с требованиями маркетплейсов.

Своих клиентов сопровождаю до конца, то есть до прохождения модерации на маркетплейсе.

Также создаю выгрузки для рекламной сети Google Merchant Center.

Мои контакты для связи:

Тел/Viber/Skype – +380671748435

Email: [email protected]