Перенос сайта с oscommerce на opencart

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо перенести интернет-магазин askabilliards.ru с oscommerce на opencart:

1) товары с сохранением внешнего вида карточки товара и фотографиями;

2) категории;

3) покупатели.

Просьба указывать цену. Дополнительные вопросы пишите в ЛС или skype

OpenCart
4 года назад
askacue
Михаил 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад