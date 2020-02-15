Перенос сайта с oscommerce на opencart

1. При добавлении товара в корзину, всплывает форма с товара и предложением продолжить покупки или перейти в корзину Сайт https://www.asos.com/ Скриншот реализации http://prntscr.com/qg9ir4 2. В каталоге товаров реализовать возможность выбора размеров матраса и показа другой цены. То есть ...