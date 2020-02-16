Нужен спец по битрикс

Нужно добавить новый товар со встроенным FPD (fancy product designer), настроить его правильную работу (так же чтоб совмещалось с работой woo commerce). Также нужно будет оптимизировать процесс заказа товара с добавлением дополнительных методов оплаты и функции ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача такая , на сайте www.inpak.ua в карточке товара есть "Кол-во в упаковке: 1" и нам нужно вывести это значение "Кол-во в упаковке" на привью категорий для всех товаров.
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