Нужен спец по битрикс

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Задача такая , на сайте www.inpak.ua в карточке товара есть "Кол-во в упаковке: 1" и нам нужно вывести это значение "Кол-во в упаковке" на привью категорий для всех товаров.

4 года назад
guest_158197109914
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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