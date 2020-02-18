WooCommerce (доработки)

Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание (сжато):
Страница товара:
1. Изменить порядок вывода полей на странице:
a. Вывести у наименования товара одну из категорий
b. Переместить кнопки выбора вариаций (плагин) ближе к цене
c. Настроить кастомный вывод "нет в наличии" вместо цены при отсутствии запаса
d. Вывести под блоком "Добавить в корзину" определенные атрибуты в столбец по типу
"Атрибут 1:
"Атрибут 2:
2. Есть баг с плагином и отображением фотографии вариации при
первоначальной загрузке страницы (вариация выбрана, но галерея сразу не
функционирует – только после ручного прокликивания вариаций еще раз)
3. Замедлить смену анимации картинки (плагин)
Магазин/архив:
4. При применении фильтра товаров (плагин фильтра и "флипа" фотографии при
наведении курсора) на странице магазина происходит разделение
фотографий товара "в два ряда": основной и первой в галерее. После
обновления страницы проблема исчезает – фотки как бы "сливаются" снова,
как и должно быть.
5. Убрать выбор вариации по умолчанию.
Оформление заказа:
6. Cart: поменял макет (структуру) страницы (сверстана):
надо вывести значения в определенных местах; настроить поле "ввод города"
(сделать валидацию). Переместить место вывода ошибок (перед кнопкой)
7. Checkout (сверстана): добавил кастомные и убрал часть встроенных полей;
перенести выбранное значение "города" в корзине – в "оформление
заказа". Переместить место вывода ошибок (перед кнопкой)
8. Thank you (сверстана): поменял макет (структуру) страницы (нужно сделать
подстановку значений в определенных местах), убрать часть встроенных
полей.
API
9. Подключить DaData (помощник при заполнении) к полям ФИО и Адресного блока;
10. Донастроить эквайринг Сбербанк (подключен. но запускается не там, где надо)
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
*разработку ведете на своем сервере (передаю материалы)
*разбиваем на этапы
*сдача этапа (показ) -> оплата -> передача материалов по оплаченному этапу.
ПОЖАЛУЙСТА!
так как сыпется много спама, напишите в сообщении "прочитал, готов обсудить".
Спасибо за внимание.
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