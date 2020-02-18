WooCommerce (доработки)

Техническое задание (сжато):

Страница товара:

1. Изменить порядок вывода полей на странице:

a. Вывести у наименования товара одну из категорий

b. Переместить кнопки выбора вариаций (плагин) ближе к цене

c. Настроить кастомный вывод "нет в наличии" вместо цены при отсутствии запаса

d. Вывести под блоком "Добавить в корзину" определенные атрибуты в столбец по типу

"Атрибут 1:

"Атрибут 2:

2. Есть баг с плагином и отображением фотографии вариации при

первоначальной загрузке страницы (вариация выбрана, но галерея сразу не

функционирует – только после ручного прокликивания вариаций еще раз)

3. Замедлить смену анимации картинки (плагин)

Магазин/архив:

4. При применении фильтра товаров (плагин фильтра и "флипа" фотографии при

наведении курсора) на странице магазина происходит разделение

фотографий товара "в два ряда": основной и первой в галерее. После

обновления страницы проблема исчезает – фотки как бы "сливаются" снова,

как и должно быть.

5. Убрать выбор вариации по умолчанию.

Оформление заказа:

6. Cart: поменял макет (структуру) страницы (сверстана):

надо вывести значения в определенных местах; настроить поле "ввод города"

(сделать валидацию). Переместить место вывода ошибок (перед кнопкой)

7. Checkout (сверстана): добавил кастомные и убрал часть встроенных полей;

перенести выбранное значение "города" в корзине – в "оформление

заказа". Переместить место вывода ошибок (перед кнопкой)

8. Thank you (сверстана): поменял макет (структуру) страницы (нужно сделать

подстановку значений в определенных местах), убрать часть встроенных

полей.

API

9. Подключить DaData (помощник при заполнении) к полям ФИО и Адресного блока;

10. Донастроить эквайринг Сбербанк (подключен. но запускается не там, где надо)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

*разработку ведете на своем сервере (передаю материалы)

*разбиваем на этапы

*сдача этапа (показ) -> оплата -> передача материалов по оплаченному этапу.

ПОЖАЛУЙСТА!

так как сыпется много спама, напишите в сообщении "прочитал, готов обсудить".

Спасибо за внимание.