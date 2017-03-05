Человек не опытный,не понимает как работать, не понимает как вообще разговаривать с людьми, с ним уже 2-рой разработчик отказывается работать, на вопросы ' на каком гаджете или разрешение был замечен баг ' - получите ответ - 'Не ваше дело ' или - 'вы шутите', говорит что сайт не кросбраузерный - когда речь идёт о платформе. Не разбирается в своей сфере и не понимает что экзотические шрифты могут отображаться на разных ос и браузерах по разному - целый день пришлось ему объяснять это. Не советую категорически с ним работать.