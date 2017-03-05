Техническое задание (сжато): Страница товара: 1. Изменить порядок вывода полей на странице: a. Вывести у наименования товара одну из категорий b. Переместить кнопки выбора вариаций (плагин) ближе ...
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- $230Интернет-магазины6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $230
Техническое задание (сжато): Страница товара: 1. Изменить порядок вывода полей на странице: a. Вывести у наименования товара одну из категорий b. Переместить кнопки выбора вариаций (плагин) ближе к цене c. ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт5 лет назад
*кроссбраузерность *фикс *пиксель перфект (СТРОГО по шаблону и UI-киту: цвета, гарнитуры, отступы и т.д.). *к паре форм надо будет прикрутить скрипт подгрузки информации с сайта dadata (автозаполнение по ИНН и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $138
Требования к работе: **Кроссбраузерность; **фикс; **пиксель перфект: СТРОГО по шаблонам и UI-киту: цвета, гарнитуры, отступы и т.д.; При наличии отклонений от дизайна работа принята не будет. **будет ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$230
2 балла
4 года назад
WooCommerce
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$50
2 балла
8 лет назад
Yii
Человек не опытный,не понимает как работать, не понимает как вообще разговаривать с людьми, с ним уже 2-рой разработчик отказывается работать, на вопросы ' на каком гаджете или разрешение был замечен баг ' - получите ответ - 'Не ваше дело ' или - 'вы шутите', говорит что сайт не кросбраузерный - когда речь идёт о платформе. Не разбирается в своей сфере и не понимает что экзотические шрифты могут отображаться на разных ос и браузерах по разному - целый день пришлось ему объяснять это. Не советую категорически с ним работать.
Ответный отзыв
не рекомендую данного исполнителя: ни по срокам, ни по качеству работ. приступил к проекту, отсрочил сдачу работ из-за проблем с другим заказчиком, но обещал все же показать, что сделано. Через неделю я увидел - после напоминания - наспех сварганенную одну страницу: - не соблюдены цвета текста; - шрифты "съехали" в мозилле (кроссбраузерность не соблюдена) - тестит какими-то кустарными способами/плагинами; - элементы (кнопки, ховеры) вообще сделаны "абы как", все крайне неаккуратно в мелочах, как говорят на руси: на *отвали* Целый день потратил на то, чтобы показать человеку его очевидные "косяки" на скриншотах. На что мне писали типа "у меня-то все хорошо отображается - вот вам сриншот с моего браузера", "вы спорите с плагином (с каким блеать плагином я спорю, если я своими глазами вижу на экране, как текст вылез за границы блока?" и пр. В общем, не стоит ни времени, ни нервов, ни экономии средств. непрофессиональная дилетантская работа. переписка по заказу - чтобы не быть голословным - в файле. Выводы сделаете сами, надо оно вам или нет. https://docs.google.com/document/d/10A_n0jQCYiisnP0zNbGB0t0EWuWXgHW-QZlDeoP2SCc/edit?usp=sharing