Всем доброго времени суток! Необходим разработчик на OpenCart с углубленными знаниями системы, потому что допиливать функционал придется вручную (если есть готовые модули - тоже здорово). Основные моменты проекта следующие. - Есть сайт, сделан на 30%, сайт ...
Доработка магазина на OpenCart (привязка расчёта стоимости доставки +
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменение цветовой палитры сайта
Оформить меню на всех страницах сайта
Оптимизировать заказ товара (сейчас там слишком много полей для заполнения)
Изменить способ вывода фотографии товара
Внедрить расчёт стоимости доставки через Shiptor
Подробное описание задачи в приложенном файле.
На авто ответы не отвечаю.
Предлагайте стоимость и сроки реализации. Копию сайта на сервере для работы предоставлю.
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