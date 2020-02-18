Доработка магазина на OpenCart (привязка расчёта стоимости доставки +

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки285 просмотров
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Изменение цветовой палитры сайта 

Оформить меню на всех страницах сайта 

Оптимизировать заказ товара (сейчас там слишком много полей для заполнения) 

Изменить способ вывода фотографии товара 

Внедрить расчёт стоимости доставки через Shiptor 

Подробное описание задачи в приложенном файле. 

На авто ответы не отвечаю. 

Предлагайте стоимость и сроки реализации. Копию сайта на сервере для работы предоставлю. 

OpenCart
4 года назад
Skarlatt
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
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