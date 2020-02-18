Доработка магазина на OpenCart (привязка расчёта стоимости доставки +

Сделать интеграцию сайта на ворпдресс для работу вукомерс интернет-магазина Подключить онлайн-оплату. Скорее всего будет робокасса. + подключить AmoCRM или RetailCRM Решим после интеграции на ВП будем подключить или нет). Страницы с категориями и карточкой, и оформлением заказа ...