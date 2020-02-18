Верстка адаптивного дизайна интернет-магазина игрушек

Здравствуйте. Имеется интернет-магазин на Joomla 3 в связке с Joomshopping. Требуется установить плагин (или иную доработку) для того, чтобы в поиске при наборе поискового запроса всплывали подсказки из имеющихся товаров. Прошу указывать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть полностью готовый дизайн интернет-магазина детских товаров и игрушек в формате PSD.
По данному шаблону необходимо сделать верстку трех версий: мобильная, планшет, компьютер.
Спасибо.
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