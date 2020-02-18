Верстка адаптивного дизайна интернет-магазина игрушек

Интернет-магазиныЗавершен1 заявка562 просмотра
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Добрый день.

Есть полностью готовый дизайн интернет-магазина детских товаров и игрушек в формате PSD.

По данному шаблону необходимо сделать верстку трех версий: мобильная, планшет, компьютер.

Спасибо.

4 года назад
miramida
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
онлайн
4 года назад
$750
8 дней
WMZ
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