Настройка Shopify для продажи цифровых товаров и подписок

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки706 просмотров
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Необходимо произвести настройку Shopify:

1. Редизайн: привести внешний вид магазина к аналогу из примера.

2. Проанализировав приведенный пример, установить необходимые модули и настроить сайт для продажи цифровых товаров и подписки.

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4 года назад
stepinfuture
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад