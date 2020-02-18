Небольшие изменения на сайте на Opencart

Привет. Нужна рабочая связка WordPress+Woocommerce для продажи цифровых товаров. Как должно работать: например, есть инфопродукт за 100 рублей. Человек заходит на лендинг, видит, что есть форма для оплаты и ценник. Вводит свой емайл, жмет “Купить”. Его ...
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