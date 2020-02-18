Создание рабочей связки WordPress+Woocommerce

Привет. Нужна рабочая связка WordPress+Woocommerce для продажи цифровых товаров.

Как должно работать: например, есть инфопродукт за 100 рублей. Человек заходит на лендинг, видит, что есть форма для оплаты и ценник. Вводит свой емайл, жмет “Купить”. Его перекидывает на шлюз Яндекс.Деньги. Человек производит оплату, система проверяет, что нужная сумма и оплата прошла, после чего ему автоматически отправляется письмо со ссылкой на скачивание файла, которая действует определенное время.

Подробнее в ТЗ: https://clck.ru/MFFCS

Готовы рассмотреть аналоги, которые решают эту задачу.