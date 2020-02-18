Создание рабочей связки WordPress+Woocommerce

$48
Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок246 просмотров
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Привет. Нужна рабочая связка WordPress+Woocommerce для продажи цифровых товаров. 

Как должно работать: например, есть инфопродукт за 100 рублей. Человек заходит на лендинг, видит, что есть форма для оплаты и ценник. Вводит свой емайл, жмет “Купить”. Его перекидывает на шлюз Яндекс.Деньги. Человек производит оплату, система проверяет, что нужная сумма и оплата прошла, после чего ему автоматически отправляется письмо со ссылкой на скачивание файла, которая действует определенное время.

Подробнее в ТЗ: https://clck.ru/MFFCS

Готовы рассмотреть аналоги, которые решают эту задачу.

WordPressWooCommerce
4 года назад
roman_bz
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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