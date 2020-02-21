Подключение райфайзена к магазину

Всем, доброго времени суток. _ Сайт: [url=http://www.mishok.com.ua/]www.mishok.com.ua[/url] (OpenCart) _ Задачи: * Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML. Наши специалисты по 1С уже работают над настройкой формирования файла выгрузки. От Вас потребуется направить их внимание на правильное формирование структуры, выгрузки нужных ...
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