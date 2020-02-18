Разработка магазина на шаблоне OpenCart

Всем привет. Нужно создать интернет магазин по продаже автотоваров. Настроить доставку , оплату . розница | опт . Мультивалютность Гео . Украина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать магазин на шаблоне. Движок Opencart. ТЗ отправлю кандидатам, в шаблон нужно будет немного внести изменения. Без предоплат, можно поэтапно, аванс возможен только если у Вас очень хороший рейтинг. Сроки не горят, но и затягивать не хочется. Если у Вас адекватная цена и хорошее качество работы, работы есть еще много.
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