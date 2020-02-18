Разработка магазина на шаблоне OpenCart

$100
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок235 просмотров
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Нужно разработать магазин на шаблоне. Движок Opencart. ТЗ отправлю кандидатам, в шаблон нужно будет немного внести изменения. Без предоплат, можно поэтапно, аванс возможен только если у Вас очень хороший рейтинг. Сроки не горят, но  и затягивать не хочется. Если у Вас адекватная цена и хорошее качество работы, работы есть еще много.

OpenCart
4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад