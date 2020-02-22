Доработка сайта на wirdpress

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок224 просмотра
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Осметить и предложить тайминг реализации работ согласно ТЗ 

Нужен разработчик опытный, способный оценивать объем работ и несет ответственность за соблюдение сроков. 

Работа по этапам

1. Верстка, корзина, модули оплаты и доставки, БД

2 Атрибуция и фильтры товара 

3. автоматизация и срм

4 года назад
guest_15823688694431
4 года в сервисе
Был
4 года назад