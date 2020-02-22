Доработка сайта на wirdpress

Нужно разработать магазин на шаблоне. Движок Opencart. ТЗ отправлю кандидатам, в шаблон нужно будет немного внести изменения. Без предоплат, можно поэтапно, аванс возможен только если у Вас очень хороший рейтинг. Сроки не горят, но и ...