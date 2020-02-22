Правка opencart

Добрый день. Необходимо сделать страницу с конструктором чехлов для интернет-магазина на которой можно будет: [list][*]загружать свое фото[*]менять его размер[*]менять положение[*]выбирать модель телефона (лекала предоставляем)[/list] И дать возможность пользователю оформить заказ в конечном счете. Из идеальных примеров на кого ...