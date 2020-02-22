Правка opencart

Всем, доброго времени суток. _ Сайт: [url=http://www.mishok.com.ua/]www.mishok.com.ua[/url] (OpenCart) _ Задачи: * Подготовить сайт к выгрузке товаров из 1С через CommerceML. Наши специалисты по 1С уже работают над настройкой формирования файла выгрузки. От Вас потребуется направить их внимание на правильное формирование структуры, выгрузки нужных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить стиль, чтобы при открытие корзины (когда появляется список) скролился только список с корзиной, а скролл страницы должен быть недоступен.
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