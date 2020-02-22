Создание интернет магазина

Нужно создать интернет магазин "интим-товаров" наподобие https://www.orion-erotik.dk/ и https://www.sinful.dk/ Будет дизайн (PSD). Возможно будет верстка. Сайт будет на 3-х языках.

Так же интересует цена на раскрутку по Дании:

- отдельно цена гугл рекламу.

- отдельно цену на СЕО, чтоб за пол года вывести в ТОП-10.