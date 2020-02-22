Создание интернет магазина

Интернет-магазиныЗакрыт20 заявок339 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать интернет магазин "интим-товаров" наподобие https://www.orion-erotik.dk/ и https://www.sinful.dk/ Будет дизайн (PSD). Возможно будет верстка.  Сайт будет на 3-х языках.

Так же интересует цена на раскрутку по Дании:

 - отдельно цена гугл рекламу. 

 - отдельно цену на СЕО, чтоб за пол года вывести в ТОП-10.

4 года назад
qwertyme
Евгений 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сайт

    Не совсем интернет магазин косметики Наверное Маркетплейс Как должно работать: 1. Есть список товара с ценами. 2. Есть кабинет дилера (у каждого дилера свой кабинет). 3. Есть кабинет управляющего Управляющий назначает дату, к которой необходимо собрать заказ. Дилер получает оповещение в кабинете Каждый ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Правка opencart

    $3

    [url=http://sweettun.ru/]http://sweettun.ru/[/url] Нужно добавить стиль, чтобы при открытие корзины (когда появляется список) скролился только список с корзиной, а скролл страницы должен быть недоступен.

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет магазин шин с автоматической выгрузкой товаров

    Приветствую всех фрилансеров, нужен простой интернет магазин по продаже шин и дисков с автоматической выгрузкой товаров от поставщика.  Фильтр-подбор по размерам и авто (пример на сайте SA.RU). Поставщик пишет что Интеграция происходит посредством реализации REST API (HTTP-запросы ...

    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Страницу-конструктор для сайта

    $700

    Добрый день. Необходимо сделать страницу с конструктором чехлов для интернет-магазина на которой можно будет: [list][*]загружать свое фото[*]менять его размер[*]менять положение[*]выбирать модель телефона (лекала предоставляем)[/list] И дать возможность пользователю оформить заказ в конечном счете. Из идеальных примеров на кого ...

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на wirdpress

    Осметить и предложить тайминг реализации работ согласно ТЗ  Нужен разработчик опытный, способный оценивать объем работ и несет ответственность за соблюдение сроков.  Работа по этапам 1. Верстка, корзина, модули оплаты и доставки, БД 2 Атрибуция и фильтры товара  3. автоматизация и ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить расчет цены Woocommerce

    $8

    Нужно изменить расчет итоговой суммы товара При добавлении товара сумма должна рассчитываться не просто умножением на  количество поддонов  а по формуле количество поддонов * доступный объем в данной позиции * на себестоймость товара Пример  добавляем товар газобетон перегородочный в корзину покупателю требуется ...

    WooCommerce
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад