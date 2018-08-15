Есть готовый дизайн. Прикрепил к проекту. Нужно прицепить его на Wordpress. Основной сайт - http://fa-armada.com.ua/. Страницы, что нужно сделать: [list=1][*]Главная [*]О нас [*]Контакты [*]Каталог (тут будет фильтр авто, с сортировкой и кол-вом машин на странице. Примерно в таком духе http://atlanticexpress.com.ua/listings/) [*]Авто под заказ [*]Отзывы [/list]Требуемый функционал [list][*]Обратный звонок [*]Оставить ...