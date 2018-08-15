qwertyme

Евгений qwertyme

 
37 летУкраина/Николаев
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Раскрутка сайт

    Добрый день! Требуется SEO продвижение сайта http://mm.mk.ua/ по Украине по 3-м областях - Николаевская, Одесская, Херсонская Интересует: 1) Ежемесячный бюджет. 2) Стратегия как будет продвигаться сайт.  3) Примеры продвижений сайтов.

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта.

    Нужно создать сайт подобного плана: (Только Украина!)  http://prntscr.com/tfu2rx http://prntscr.com/tfu2wr http://prntscr.com/tfu32n http://prntscr.com/tfu374 http://prntscr.com/tfu3id

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание интернет магазина

    Нужно создать интернет магазин "интим-товаров" наподобие [url=https://www.orion-erotik.dk/]https://www.orion-erotik.dk/[/url] и [url=https://www.sinful.dk/]https://www.sinful.dk/[/url] Будет дизайн (PSD). Возможно будет верстка.  Сайт будет на 3-х языках. Так же интересует цена на раскрутку по Дании:  - отдельно цена гугл рекламу.   - отдельно цену на СЕО, чтоб за пол года вывести в ...

    Верстка сайта
    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта.

    Добрый день! Интересует сколько будет стоить продвижение сайта для веб студии. (https://ufo-sites.com/) Есть несколько вариантов. Интересует стоимость по всем 3-м вариантам. 1) Продвижение по всей Украине. 2) Продвижение по всей Украине кроме: зона Ато, Крым, Киев, Одесса, Львов, Харьков, ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание сайта.

    1) Сайт-пример - https://paslaugos.lt/ 2) Сайт ориентирован на рекламодателей, которые хотят разместить свои услуги на сайте. Размещение услуг бесплатное. Поднятие услуги в ТОП по одной категории – платное, стоимость в n-евро. Макс количество ТОП категорий – ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на Wordpress

    Есть готовый дизайн. Прикрепил к проекту. Нужно прицепить его на Wordpress. Основной сайт - http://fa-armada.com.ua/.  Страницы, что нужно сделать: [list=1][*]Главная [*]О нас  [*]Контакты  [*]Каталог (тут будет фильтр авто, с сортировкой и кол-вом машин на странице. Примерно в таком духе http://atlanticexpress.com.ua/listings/) [*]Авто под заказ [*]Отзывы [/list]Требуемый функционал [list][*]Обратный звонок  [*]Оставить ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сайта.

    Нужен сайт, с функционалом платной регистрации, личными кабинетами, созданием запросов ценовых предложений и мини аукционов онлайн и другие функции. ТЗ прикрепил

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сайта

    Нужен сайт, с функционалом платной регистрации, личными кабинетами, созданием запросов ценовых предложений и мини аукционов онлайн и другие функции. ---------------------------------------------------------------------------------------- UPD 1.1 Добавил карту сайта, что нужно. Дизайн, почти не важен, важен функционал.

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайт (главная страница)

    Нужен дизайн сайт (главная страница). Текущий сайт http://fa-armada.com.ua/ Сайт, что понравился - https://wayneakersford.com/ [b]Пожелания клиента: Страницы:[/b] 1 главная 2 о нас  3 контакты  4 каталог  5 авто под заказ 6 отзывы [b]Что должно быть на сайте: [/b]Обратный звонок  Оставить заявку  Соц сети  Фильтр авто  Фирменный цвет красный синий желтый

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
mis316
Роман 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Дизайн сайт (главная страница)
Советую сотрудничать с Евгением. Благодарю за интересный проект
Отличная быстрая работа! Все правки делаются очень оперативно! Лайк! :)
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