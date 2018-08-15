Интересует стоимость и сроки создания сайта на подобие https://kabanchik.ua/ Сайт должен быть проще в использовании.
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Требуется SEO продвижение сайта http://mm.mk.ua/ по Украине по 3-м областях - Николаевская, Одесская, Херсонская Интересует: 1) Ежемесячный бюджет. 2) Стратегия как будет продвигаться сайт. 3) Примеры продвижений сайтов.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать сайт подобного плана: (Только Украина!) http://prntscr.com/tfu2rx http://prntscr.com/tfu2wr http://prntscr.com/tfu32n http://prntscr.com/tfu374 http://prntscr.com/tfu3idСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно создать интернет магазин "интим-товаров" наподобие [url=https://www.orion-erotik.dk/]https://www.orion-erotik.dk/[/url] и [url=https://www.sinful.dk/]https://www.sinful.dk/[/url] Будет дизайн (PSD). Возможно будет верстка. Сайт будет на 3-х языках. Так же интересует цена на раскрутку по Дании: - отдельно цена гугл рекламу. - отдельно цену на СЕО, чтоб за пол года вывести в ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Интересует сколько будет стоить продвижение сайта для веб студии. (https://ufo-sites.com/) Есть несколько вариантов. Интересует стоимость по всем 3-м вариантам. 1) Продвижение по всей Украине. 2) Продвижение по всей Украине кроме: зона Ато, Крым, Киев, Одесса, Львов, Харьков, ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать подобного рода сайт https://kashalot.comСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад
1) Сайт-пример - https://paslaugos.lt/ 2) Сайт ориентирован на рекламодателей, которые хотят разместить свои услуги на сайте. Размещение услуг бесплатное. Поднятие услуги в ТОП по одной категории – платное, стоимость в n-евро. Макс количество ТОП категорий – ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть готовый дизайн. Прикрепил к проекту. Нужно прицепить его на Wordpress. Основной сайт - http://fa-armada.com.ua/. Страницы, что нужно сделать: [list=1][*]Главная [*]О нас [*]Контакты [*]Каталог (тут будет фильтр авто, с сортировкой и кол-вом машин на странице. Примерно в таком духе http://atlanticexpress.com.ua/listings/) [*]Авто под заказ [*]Отзывы [/list]Требуемый функционал [list][*]Обратный звонок [*]Оставить ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт, с функционалом платной регистрации, личными кабинетами, созданием запросов ценовых предложений и мини аукционов онлайн и другие функции. ТЗ прикрепилСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен сайт, с функционалом платной регистрации, личными кабинетами, созданием запросов ценовых предложений и мини аукционов онлайн и другие функции. ---------------------------------------------------------------------------------------- UPD 1.1 Добавил карту сайта, что нужно. Дизайн, почти не важен, важен функционал.Веб-программирование28 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн сайт (главная страница). Текущий сайт http://fa-armada.com.ua/ Сайт, что понравился - https://wayneakersford.com/ [b]Пожелания клиента: Страницы:[/b] 1 главная 2 о нас 3 контакты 4 каталог 5 авто под заказ 6 отзывы [b]Что должно быть на сайте: [/b]Обратный звонок Оставить заявку Соц сети Фильтр авто Фирменный цвет красный синий желтыйДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад