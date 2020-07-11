Создание сайта.

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Закрыт13 заявок558 просмотров

Нужно создать сайт подобного плана: (Только Украина!) 

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5 лет назад
qwertyme
Евгений 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад