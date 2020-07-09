Здравствуйте! В прикрепленных сайтах задание, прототип и структура на английском Оценку нужно сделать до конца этой недели. В заявке укажите стоимость и примерные сроки. Сайт с зоной для members нужно построить на Wordpress. Для ...
Разработка сайта студенческих работ (биржа студенческих работ)
Разработка сайта студенческих работ (биржа студенческих работ) (Сайт аналог studwork.org , но не обязательно этот, просто для примера).
ЗАказ на самом деле предполагает минимум по два "бокса" задач.
Первый бокс задач - 50000р. от Вас требуется список задач которые Вы готовы сделать в рамках 50000р
Прошу именно конкретизировать то, что Вы предлагаете в рамках 50000руб
Заявки фрилансеров
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