Разработка сайта студенческих работ (биржа студенческих работ)

$700
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Закрыт15 заявок698 просмотров

Разработка сайта студенческих работ (биржа студенческих работ) (Сайт аналог studwork.org , но не обязательно этот, просто для примера).

ЗАказ на самом деле предполагает минимум по два "бокса" задач.

Первый бокс задач - 50000р. от Вас требуется список задач которые Вы готовы сделать в рамках 50000р

Прошу именно конкретизировать то, что Вы предлагаете в рамках 50000руб

5 лет назад
tasks2005
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