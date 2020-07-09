Разработка сайта студенческих работ (биржа студенческих работ) (Сайт аналог studwork.org , но не обязательно этот, просто для примера).

ЗАказ на самом деле предполагает минимум по два "бокса" задач.

Первый бокс задач - 50000р. от Вас требуется список задач которые Вы готовы сделать в рамках 50000р

Прошу именно конкретизировать то, что Вы предлагаете в рамках 50000руб