Скопировать одностраничник и переделать некоторые элементы.

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Закрыт19 заявок583 просмотра

Здравствуйте, нашел в сети хороший одностраничник для моего товара, хочу его забрать себе и немного переделать в основном тест, почту куда будут приходить заявки, карту расположения магазина и фотографии. 

В принципе это все, ссылка на сайт http://xn--80aagsdmmnjo.xn--p1ai/

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