Скопировать одностраничник и переделать некоторые элементы.

Здравствуйте, нашел в сети хороший одностраничник для моего товара, хочу его забрать себе и немного переделать в основном тест, почту куда будут приходить заявки, карту расположения магазина и фотографии.

В принципе это все, ссылка на сайт http://xn--80aagsdmmnjo.xn--p1ai/