Нужно разработать многостраничный сайт для компании Rocket Shina http://rocket-shina.ru/ Сайт будем разрабатывать под SEO-продвижение, будет ТЗ от SEO-специалиста. Все наполнение страниц, блоки, весь текст будут предоставлены маркетологом. Сайт должен быть интегрирован с CRM-системой ...
Landing Page продающий одностраничник
Нужно создать продающий Landing Page для товара. Тема вентиляция для дома. Адаптивный сайт + Установка на хостинг + SEO оптимизация сайта + Формаобратной связи + Форма заказа + Подбор картинок + Наполнение контентом + Админ-панель + Анимация. Кол-во блоков - 10. Желательно сразу отправлять ссылки на похожую тематику из портфолио, окончательную стоимость и указать сроки.
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