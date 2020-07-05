Landing Page продающий одностраничник

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок491 просмотр

Нужно создать продающий Landing Page для товара. Тема вентиляция для дома. Адаптивный сайт + Установка на хостинг + SEO оптимизация сайта + Формаобратной связи + Форма заказа + Подбор картинок + Наполнение контентом + Админ-панель + Анимация. Кол-во блоков - 10. Желательно сразу отправлять ссылки на похожую тематику из портфолио, окончательную стоимость и указать сроки.

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