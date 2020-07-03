Разработка сайта

Создать сайт на подобие youdo

Только для площадки республики Беларусь

Так же помощь в освоении сайта(для чайников)

Включал в себя простую регистрацию как соискателей так и работодателей,например по номеру телефона

Нишу для подработок например для студентов и школьников

Удобный для поиска в сети