Нужно разработать многостраничный сайт для компании Rocket Shina http://rocket-shina.ru/ Сайт будем разрабатывать под SEO-продвижение, будет ТЗ от SEO-специалиста. Все наполнение страниц, блоки, весь текст будут предоставлены маркетологом. Сайт должен быть интегрирован с CRM-системой ...
Разработка сайта
Создать сайт на подобие youdo
Только для площадки республики Беларусь
Так же помощь в освоении сайта(для чайников)
Включал в себя простую регистрацию как соискателей так и работодателей,например по номеру телефона
Нишу для подработок например для студентов и школьников
Удобный для поиска в сети
Заявки фрилансеров
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