Разработка сайта

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Закрыт25 заявок686 просмотров

Создать сайт на подобие youdo

Только для площадки республики Беларусь 

Так же помощь в освоении сайта(для чайников)

Включал в себя простую регистрацию как соискателей так и работодателей,например по номеру телефона 

Нишу для подработок например для студентов и школьников 

Удобный для поиска в сети 

5 лет назад
Anna_Marss
30 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Диёр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
69 отзывов
5 лет назад
#1
Сайты «под ключ»
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Маргарита
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Богдан
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
19 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
Илья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Динар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
26 отзывов
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Софья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Серафима
 
54 года
19 лет в сервисе
Была
5 дней назад
492 отзыва
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 отзывов
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