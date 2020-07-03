Создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки532 просмотра

Здравствуйте

Нужно создат- 3 сайта-визитки по несколько страниц каждый. 2 по строике и 1 ( мобильный выезд к клиентам) красота и стрижка волос(утрирую) . Быстро,красиво,просто и на англиском языке. оплата в идеале биткоином.

Благодарю

Буду ждать Ваших предложений

Михаил

5 лет назад
guest_15937329000886
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
Маша
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Саид
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ольга
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мадина
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Григорий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Динар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
61 отзыв
5 лет назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 минут назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Мелинэ
 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
39 отзывов
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    1. Создание, поддержка и полное обслуживание сайта, быстрое реагирование на доработки и корректировки.2. Написание CRM системы для Нашей компании. 3. Выполнение поручений руководителя.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинг и платежная система

    $100

    Добрый день Пожалуйста читайте внимательно задание! Мне не нужен сайт, мне не нужен сайт на тильде. у меня уже есть сайт на ВОРДПРЕСС. Мне нужно: На  существующем сайте!  на отдельной страничке! нужно ...

    TildaWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сай

    Необходимо создать небольшой сайт.  На сайте потребуется выставить мое объявление. Объявление будет с фотографией и текстом. Сам сайт также нужно будет оформить под нужный стиль.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт

    Нужно создать сайт многостраничник под ключ на Open Card +наполнение(парсинг) как на указанных примерах : http://allovanna.ru/http://vanna-home.ru/                   http://santexvanna.ru/

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Конструктив корпусной мебели/торгового оборудования

    Нужен конструктор с работой в базис мебель 10/11 Задачи: Создание эскиза по ТЗ Создание чертежа по ТЗ Создание заявки на материалы Создание чертежей для участков (станочный, сборочный) Создание ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад