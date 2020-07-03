Дополнительно к фреймворку нужно разбираться в АПИ гугла, в частности картах Подробности кандидатам, оставляйте Телеграм
Создать сайт
Здравствуйте
Нужно создат- 3 сайта-визитки по несколько страниц каждый. 2 по строике и 1 ( мобильный выезд к клиентам) красота и стрижка волос(утрирую) . Быстро,красиво,просто и на англиском языке. оплата в идеале биткоином.
Благодарю
Буду ждать Ваших предложений
Михаил
Заявки фрилансеров
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