Нужно скопировать сайт!

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Завершен17 заявок535 просмотров

Нужно скопировать сайт! (все подробности в лс)

Копировать будем с непростой площадки.

5 лет назад
dimon3121
Дмитрий 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ru-freelance
Никита 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Настоящий профессионал своего дела,спасибо за работу!
Дмитрий - классный заказчик, который понимает, что ему нужно. В ТЗ все как нужно. Также было приятно вести диалог, ответы не заставляли себя долго ждать. Рад хорошему сотрудничеству.

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