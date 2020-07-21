Приветствую. Требуется слизать сайт с платформы на которой он стоит,поставить туда яндекс метрику. Так же установить цели в метрике на отправку заявки на почту.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Настрою быстро и качественно контекстную рекламу.
Предоставлю полный отчет по всем пунктам.
Метрика,цели,оптимизация включительно!
Приветствую. Требуется слизать сайт с платформы на которой он стоит,поставить туда яндекс метрику. Так же установить цели в метрике на отправку заявки на почту.
Приветствую. Требуется слизать сайт с платформы на которой он стоит,поставить туда яндекс метрику(или проверить как она установлена в данный момент). Так же установить цели в метрике на отправку заявки.
Нужно скопировать сайт! (все подробности в лс) Копировать будем с непростой площадки.