dimon3121

Дмитрий dimon3121

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Приведу целевых клиентов на ваш сайт ! РСЯ,Директ !

Настрою быстро и качественно контекстную рекламу.

Предоставлю полный отчет по всем пунктам.

Метрика,цели,оптимизация включительно!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Eugen-A
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Слизать сайт,установить метрику и цели в ней.
Рекомендую заказчика!
Спасибо Евгений за проделанную работу в сроки. Очень рекомендую,всем!
Ответный отзыв
crazzz91
Сергей 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Слизать сайт,проверить яндекс метрику и установить цели.
Ясная постановка задачи. С оплатой никаких проблем. Заказчика рекомендую!
Рекомендую! Работа выполнена в сроки, советы и разговор по делу на высоте.
Ответный отзыв
ru-freelance
Никита 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Нужно скопировать сайт!
Дмитрий - классный заказчик, который понимает, что ему нужно. В ТЗ все как нужно. Также было приятно вести диалог, ответы не заставляли себя долго ждать. Рад хорошему сотрудничеству.
Настоящий профессионал своего дела,спасибо за работу!
Ответный отзыв