Конструктив корпусной мебели/торгового оборудования

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Закрыт3 заявки354 просмотра

Нужен конструктор с работой в базис мебель 10/11

Задачи:

Создание эскиза по ТЗ

Создание чертежа по ТЗ

Создание заявки на материалы

Создание чертежей для участков

(станочный, сборочный)

Создание раскроя в Giblab

Создание ЧПУ файлов (присадка *.mpr, ЧПУ

*.dxf) в модуле Базис ЧПУ (или подобном)

5 лет назад
guest_15936908606198
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