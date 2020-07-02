Здравствуйте, Мне требуются разработчик сайта под ключ на последних версиях платформы WordPress:- разработка дизайна 3 варианта из которых будет выбран только один;- разработка сайта и установка плагинов согласно ТЗ;Во вложенном файле ...
Конструктив корпусной мебели/торгового оборудования
Нужен конструктор с работой в базис мебель 10/11
Задачи:
Создание эскиза по ТЗ
Создание чертежа по ТЗ
Создание заявки на материалы
Создание чертежей для участков
(станочный, сборочный)
Создание раскроя в Giblab
Создание ЧПУ файлов (присадка *.mpr, ЧПУ
*.dxf) в модуле Базис ЧПУ (или подобном)
Заявки фрилансеров
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